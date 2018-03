John de Mol verkoopt Utopia aan Amerikaanse zender Fox

Realityserie Utopia komt op de Amerikaanse televisie. Het televisienetwerk Fox heeft de formule voor het programma, dat nu op de Nederlandse televisie te zien is, gekocht.

Dat meldt de website Deadline. Volgens die websites hadden meerdere Amerikaanse zenders interesse in het programma van John de Mol en Talpa.

Minder populair

De deal is een opsteker voor John de Mol, die deze week de kijkcijfers zag kelderen van de show die op 6 januari begon met ruim 1,5 miljoen kijkers. Woensdag keken nog maar 796.000 mensen naar Utopia.

Utopia is een realityprogramma waarbij vijftien mensen een jaar lang, onder het oog van talloze camera’s, een nieuwe gemeenschap moeten opbouwen. Ze beginnen in een kale loods en moeten een eigen onderkomen bouwen.

Eliminaties

Volgens Deadline gaat de show in grote lijnen hetzelfde als de Nederlandse versie. Het is nog niet duidelijk of in de Amerikaanse versie deelnemers kunnen worden weggestemd.

John de Mol verkocht eerder Big Brother en The Voice in de Verenigde Staten. Die formules werden daar een groot succes.

Kid Nation, een ander sociaal experiment dat overeenkomsten met Utopia vertoont, maar waarin kinderen een functionerende samenleving proberen te maken, werd er eveneens een succes.