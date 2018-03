Liedjesschrijver Herman Pieter de Boer (85) overleden (video)

In zijn woonplaats Eindhoven is in de nacht van dinsdag op woensdag journalist, schrijver en liedjesschrijver Herman Pieter de Boer op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek.

‘Hij was er meester in om het goede woord op de goede klank te zetten,’ zegt zijn voormalige partner, zangeres Lenny Kuhr, in een reactie op NOS-radio.

‘Hij heeft zo’n vruchtbaar leven gehad. We hebben elkaar zo geïnspireerd. Zijn liedjes zullen nog lang klinken na vannacht,’ laat Kuhr weten. De Boer laat talrijke verhalen, gedichten, columns, romans, hoorspelen en liedteksten na.

Liedjes

Hij werd onder meer bekend van liedjes die hij schreef voor zanger Ramses Shaffy, zangeres Lenny Kuhr en het VARA-televisieprogramma Kinderen voor Kinderen.

Zo zijn ‘Laat me’ van Shaffy, ‘Visite’ door Kuhr en het Kinderen voor Kinderen-lied ‘Op een onbewoond eiland’ van zijn hand. Ook schreef hij de tekst voor het bekende lied ‘Annabel’ van zanger Hans de Booij.

Gouden Harp

Als journalist werkte De Boer voor het voormalige opinieblad De Tijd. Ook schreef hij tussen 1956 en 2012 tientallen boeken en verhalen. ‘De vrouw in het maanlicht’ en ‘Het herenhotel’ zijn het bekendst.

In 2008 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Vijf jaar eerder ontving hij de Gouden Harp, voor musici die zich tijdens hun loopbaan op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse lichte muziek.

De Boer schreef ‘Annabel’ voor Hans de Booij: