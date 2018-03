Marco Borsato (47) getroffen door lichte beroerte

Marco Borsato is woensdagavond getroffen door een TIA, een lichte beroerte. De zanger maakt het naar omstandigheden goed en neemt op advies van zijn arts alle rust.

De 47-jarige Borsato werd aan het begin van de avond onwel. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij aan het eind van de middag een TIA heeft gehad.

Concertreeks

Borsato moest woensdag optreden bij Vrienden van Amstel Live! in de Ahoy, maar voorafgaand aan het concert voelde hij zich niet goed. In een bericht op de website van de populaire zanger vraagt Mojo Concerts de familie en vrienden van Borsato rust te gunnen en hun privacy te respecteren.

Wat voor gevolgen de TIA van Marco Borsato heeft voor zijn concertreeks is nog niet bekend. Borsato toert in maart en april door Nederland en heeft in mei ook enkele optredens gepland staan op Curaçao en in Vlaanderen.

Behandeling

Bij een TIA verstoort een bloedprop tijdelijk de bloedstroom naar een deel van de hersenen. Snelle behandeling is noodzakelijk om herhaling of zelfs een herseninfarct te voorkomen.

Borsato is behalve succesvol zanger ook jurylid in RTL-programma’s The Voice of Holland en The Voice Kids. Hij is getrouwd met presentatrice Leontine Borsato en samen hebben zij drie kinderen.