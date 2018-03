Marco Borsato weer naar huis: ik ben erg geschrokken

Marco Borsato is ontslagen uit het ziekenhuis en moet de komende periode meer rust nemen. De zanger voelt zich een stuk beter en is ervan overtuigd dat hij er weer helemaal bovenop komt.

‘Jullie begrijpen dat ik erg geschrokken ben, maar ik zie de toekomst optimistisch tegemoet,’ staat in een verklaring op de website van de populaire zanger.

Duizelig

Borsato werd woensdag opgenomen in het ziekenhuis, omdat hij een TIA (een lichte beroerte) had gehad. Toen hij onderweg was naar Rotterdam voor zijn optreden bij Vrienden van Amstel Live verdween een deel van zijn gezichtsvermogen.

Ook werd Borsato duizelig, had moeite met rechtop zitten en kon zijn evenwicht niet meer goed bewaren. In het ziekenhuis werd al snel vastgesteld dat er sprake was van een TIA.

‘Het ziekenhuis nam me meteen op, ik ben daar goed opgevangen en uitstekend verzorgd. Er hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden en ik ben goed gemonitord. Vandaag mocht ik het ziekenhuis verlaten,’ staat in de verklaring.

Schade

Bij een TIA verstoort een bloedprop tijdelijk de bloedstroom naar een deel van de hersenen. Snelle behandeling is noodzakelijk om een herseninfarct te voorkomen.

Zoals het er nu naar uitziet heeft de 47-jarige Borsato geen blijvende schade opgelopen. Hij bedankt iedereen voor ‘het medeleven en alle lieve woorden van betrokkenheid’.