Normaal-oprichter Jan Manschot (66) overleden

Jan Manschot, drummer en medeoprichter van de Achterhoekse band Normaal, is in de nacht van maandag op dinsdag in Doetinchem op 66-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt een woordvoerder van de band. Manschot was al geruime tijd ziek. In de zomer van 2012 werden bij hem tumoren ontdekt.

Hit

De drummer richtte veertig jaar geleden samen met Bennie Jolink de band Normaal op. Met deze formatie scoorde Manschot, ook genaamd Brekken Jan Schampschot, in 1977 de grote hit Oerend Hard.

In 1989 verliet Manschot de groep om te gaan spelen voor de band Boh Foi Toch, ook afkomstig uit de Achterhoek. In 2003 keerde hij tijdelijk terug bij Normaal. Ook in 2010 speelde de drummer. ter gelegenheid van het 35-jarige jubileum van Normaal, weer even in de band.