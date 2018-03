NPO-baas hekelt omroepen die online eigen winkeltje spelen

Omroepbestuurder Henk Hagoort is het gedrag van publieke omroepen die op hun websites alleen maar de eigen programma’s blijven uitzenden zat. VARA-BNN krijgt vanwege dat egoïstisch gedrag voorlopig geen geld meer.

Hagoort zegt tegen volkskrant.nl het ‘onbegrijpelijk’ te vinden dat omroepen waarschuwingen blijven negeren.

Eigen winkel

Zo blijven fragmenten uit De Wereld Draait Door alleen nog maar te zien op de eigen site van VARA-BNN. Ook laat het alleen de eigen radioprogramma’s horen op de site.

‘Waarom plaatsen ze daar niet de continue stream van 3FM?’, vraagt Hagoort zich af. ‘Op de sites wordt nu met een klokje afgeteld tot het eigen 3FM-programma – pas dan is daar 3FM te beluisteren, terwijl de zender 24 uur in de lucht is. We zijn toch één publieke omroep?’

Miljoenen voor voetbal maken noodkreet Publieke Omroep ongeloofwaardig

Vele miljoenen euro’s heeft de NOS uitgegeven om de uitzendrechten voor de kwalificatieduels van het Nederlands Elftal in huis te halen. Met de ‘noodsituatie’ bij de Publieke Omroep valt het dus wel mee. Naar het commentaar van Servaas van der Laan!

Eigenwijs

VARA-BNN, die niet op de kwestie wil ingaan, krijgt voorlopig geen geld meer voor de online activiteiten. De omroepen balen van het de acties van het NPO-bestuur en gaan voorlopig gewoon door op het eigenwijze pad.

VPRO-directeur Lennart van der Meulen zei tijdens zijn nieuwjaarstoespraak: ‘Zoals een samenleving niet zonder ongerichte projectielen kan, zo kan een omroepbestel niet zonder ongecoördineerd media-aanbod.’