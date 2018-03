Optreden Franse komiek op valreep toch verboden door rechter

De omstreden Franse komiek Dieudonné M’Bala M’Bala mag vanavond toch niet optreden in Nantes. De Franse Raad van State heeft op het laatste moment zijn optreden, tegen het besluit van een lagere rechter in, verboden.

Dieudonné is omstreden vanwege het gebruik van de ‘quenelle’, een soort omgekeerde Hitlergroet. Hij doet geregeld antisemitische uitspraken.

In zijn nieuwe voorstelling, die door de stad Nantes werd verboden, zei Dieudonné dat het jammer was dat de gaskamers niet meer bestaan. Hij suggereerde dat de joodse journalist Patrick Cohen van de radiozender France Inter daar wel in verdwijnen kon.

Politie

De minister van Binnenlandse Zaken Manuel Valls had opgeroepen tot een verbod van de show. Valls had in een brief geschreven dat Dieudonné slachtoffers van de Holocaust beledigt en dat zijn antisemitisme een zorg is van de regering. Daarnaast vreesde hij voor de openbare orde.

Een lagere rechter had eerder donderdag geoordeeld dat het verbod van Nantes in strijd was met de vrijheid van meningsuiting. Het zag er toen naar uit dat de show toch kon doorgaan.

Politieke overwinning

De Conseil d’Etat, de hoogste bestuursrechter, oordeelde vroeg op de avond anders. Het ‘risico op problemen met de openbare orde’ woog voor de Conseil d’Etat zwaarder dan het recht van het publiek op het zien van de voorstelling, schrijft de krant Le Monde.

Minister Valls reageerde verheugd op het besluit. Hij ziet de beslissing van de rechter als een overwinning in een ‘politiek gevecht’. ‘Iedereen weet dat het gebaar van de “quenelle” antisemitistisch is,’ zei hij.

Fans

Op foto’s is te zien dat de Franse politie massaal is uitgerukt in Nantes. Het theater in Nantes, waar hij vanavond voor bijna 6.300 bezoekers zou optreden, wordt strak in de gaten gehouden om te voorkomen dat boze fans zich misdragen nu de show toch niet doorgaat.

Dieudonné zelf is al sinds vanmiddag in het theater. Honderden fans zouden zich rond het theater hebben verzameld in de hoop dat hij buiten zijn gezicht nog laat zien.