Phil Everly (74) van The Everly Brothers overleden

De beroemde zanger en componist Phil Everly, die met zijn broer het duo The Everly Brothers vormde, is vrijdag overleden. Hij stierf op 74-jarige leeftijd aan de complicaties van een longaandoening.

De jongste van de gebroeders Everly, een kettingroker, heeft lang en hevig tegen de longziekte COPD gevochten, zegt zijn vrouw Patti Everly in The Los Angeles Times.

Invloedrijk

Het Amerikaanse vocale duo The Everly Brothers begon in de jaren vijftig met zowel country– als rock ’n rollmuziek en zongen veel close harmony. Zij beïnvloedden onder meer The Beatles, The Beachs Boys, The Byrds en Simon and Garfunkel met hun muziek.

In de Verenigde Staten bereikten meer dan dertig nummers van het duo de top-100, waaronder Wake Up Little Susie, Byebye Love, When Will I Be Loved en All I Have to Do Is Dream.

Breuk

In de jaren zeventig gingen de broers beiden solo verder nadat zij een concert, waarin ze duidelijk onder invloed van waarschijnlijk alcohol waren, stopzetten. Naar verluidt verklaarde de oudste broer, Don Everly, het duo op het podium dood.

Vanaf de jaren tachtig traden zij toch weer samen op als The Everly Brothers. Hun laatste album Some Hearts brachten zij in 1988 uit.

Muzikale familie

De broers werden geroemd om de klank van hun stemmen, die elkaar uitstekend aanvulden. Juist daarom waren ze zo goed in close harmony.

Hun muzikale talent kwam niet geheel als verrassing: hun ouders Ike en Margaret Everly waren zelf ook muzikant. De broers begonnen al vroeg mee te zingen in de radioshow van hun ouders in Iowa.