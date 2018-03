‘PvdA’ers zijn het meest aanwezig in talkshows’

Praatprogramma’s op televisie bieden veel vaker een podium aan PvdA’ers dan leden van andere partijen. De sociaal-democraten verschijnen twee keer zoveel in talkshows als VVD’ers en CDA’ers en vijf keer zoveel als leden en politici van SP, GroenLinks en D66.

Dat blijkt uit een analyse van data-analist Thomas Boeschoten op basis van zestienduizend talkshowoptredens. Het onderzoek komt voort uit gegevens op IMDB.com, waar de gasten worden bijgehouden van programma’s Barend en Van Dorp, Pauw en Witteman, De Wereld Draait Door, Knevel en van den Brink, Zomergasten, Jinek op Zondag en Jinek.

PvdA-achtergrond

Het VARA-programma De Wereld Draait Door spant de kroon, zegt Boeschoten donderdagmorgen op Radio 1. Van alle politieke gasten die het programma ooit heeft gehad, had de helft een PvdA-achtergrond.

Daarbij gaat het niet alleen om politici, zoals Kamerleden en ministers, maar ook om bijvoorbeeld programmamaker Felix Rottenberg en historicus Maarten van Rossem die beiden lid zijn van de PvdA – en dat lidmaatschap ook uitdragen.

Elite

Uit het onderzoek blijkt ook dat een gemiddeld hedendaags praatprogramma 30 procent vrouwelijke gasten heeft. Dat is hetzelfde percentage als bij Barend en van Dorp dat acht jaar geleden voor het laatst werd uitgezonden.

De helft van alle gesprekken wordt gevoerd met slechts 544 (9 procent) van de in totaal 5.731 tafelgasten. Zij worden voortdurend uitgenodigd door de redacties. Daarmee is er sprake van een heuse talkshowelite.

Ruk

In 2010 concludeerde NRC Handelsblad dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in 2010 een ‘ruk naar rechts‘ maakte. In de tophonderd van gasten en andere sprekers in praatprogramma’s van de NPO waren er in de periode van 1 september tot 30 november van dat jaar zevenenveertig gasten lid van een rechtse partij, tegenover zeventien van links.

Maar dat was dus een veel kortere periode dan de door Boeschoten onderzochte periode waarin ook het allang verdwenen Barend en Van Dorp werd meegenomen.