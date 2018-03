PVV’er Dion Graus doet aangifte tegen presentator Jeroen Pauw

PVV-Kamerlid Dion Graus heeft naar aanleiding van een fragment uit het televisieprogramma ‘5 jaar later’ aangifte gedaan tegen presentator Jeroen Pauw.

Dat meldt Radio 1 woensdag. Vrijdag was een fractiegenoot van Graus, Fleur Agema, te gast in het programma van Pauw. De presentator confronteerde haar daarin met het vermeende wangedrag van Graus.

Woede

Graus is woedend over de beschuldigingen. Hij heeft besloten aangifte te doen tegen Pauw, zijn productiemaatschappij TVBV en omroep NTR die 5 jaar later uitzendt. ‘Dit moet stoppen,’ zei een boze Graus op Radio 1 over de beschuldigingen van ‘bepaalde rioolratten’.

De PVV’er werd in een filmpje in verband gebracht met openlijke geweldpleging. Het Kamerlid was in 2004 verdachte van mishandeling van zijn toenmalige vrouw.

Toen de Limburger in 2006 in de Tweede Kamer kwam, werd bekend dat er eerder aangifte tegen hem was gedaan van mishandeling, bedreiging en stalking.