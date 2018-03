Rechter: pokeren is geen kansspel, maar behendigheidsspel

De rechtbank in Amsterdam heeft drie mannen vrijgesproken die een illegaal pokertoernooi hadden georganiseerd. De rechter oordeelde dat pokeren geen kansspel is, maar vooral een behendigheidsspel.

De drie hielden in 2007 zonder vergunning een pokertoernooi in een café in Bussum. Toen zij daarvoor voor de rechter moesten komen, gingen ze in zee met advocaat Peter Plasman, zelf een verwoed pokeraar, die in 2010 ook al een cliënt vrijpleitte voor de rechtbank in Den Haag met het argument dat pokeren een behendigheidsspel is, schrijft de Volkskrant.

Deskundigen

De rechtbank was het met de advocaat en deskundigen eens, dat het bij pokeren uiteindelijk meer om behendigheid dan om dom geluk gaat, in tegenstelling tot bij kansspelen. Daarom was het organiseren van het toernooi geen overtreding van de Wet op de Kansspelen.

In 2010 ging het Openbaar Ministerie (OM) bij de vergelijkbare rechtszaak in beroep, maar de advocaat-generaal trok het beroep toen op het laatste moment in. Volgens Plasman betekent de tweede vrijspraak dat voortaan ‘pokertoernooien ook zonder vergunning legaal zijn’. Hij zegt wel dat het om live-toernooien gaat, waar spelers kunnen bluffen en waar psychologisch inzicht een rol speelt.

Arrest

Tot nu toe was een arrest van de Hoge Raad uit 1998 leidend, waarin werd bepaald dat poker wel een kansspel is. Toen werd gedacht dat het niet aannemelijk was dat spelers hun kans op winnen kunnen beïnvloeden.

Maar volgens kenners is het spel sindsdien zoveel ontwikkeld, vooral door de opkomst van digitaal pokeren, dat het niet langer een kansspel kan worden genoemd.