RTL-baas schrikt van omslag sentiment over Pauw & Witteman

RTL-programmadirecteur Erland Galjaard is geschrokken over hoe snel het sentiment over concurrent Pauw & Witteman is omgeslagen na de komst van RTL Late Night. ‘Alsof Jeroen Pauw en Paul Witteman twee suffe jongens zijn die een beetje kansloos een achterhoedegevecht zitten te voeren.’

Volgens Galjaard is dat ‘volstrekte nonsens’. Dat zegt de programmadirecteur deze week in een interview met Elsevier.

Hoewel de talkshow van gastheer Humberto Tan in eerste instantie veel kritiek kreeg, wordt het programma nu vaak beter bekeken dan Knevel & Van den Brink en soms ook Pauw & Witteman. Zo keken maandag 707.000 mensen naar Knevel & Van den Brink en 827.000 naar Late Night.

Dat er wordt gesproken over deze programma’s als oubollig, doet Galjaard geen plezier. ‘Ik heb geen plezier in de tegenslag van een ander. Het geeft me wel de bevestiging dat we op de goede weg zijn. Want we hebben iets gevonden waar behoefte aan is.’

Galjaard, die een relatie heeft met presentatrice Wendy van Dijk, dacht al ruim een jaar na over wat RTL kon doen om terug te komen op de late avond. Hij wilde iets anders doen dan andere actualiteitenprogramma’s.

‘Uiteindelijk hebben we gezegd: we gaan iets meer dan die programma’s in de hoek van het amusement zitten,’ zegt Galjaard. Al snel besloot dat hij Tan de meest geschikte gastheer zou zijn. Volgens Galjaard zijn er wat Late Night betreft wel nog wat stappen te maken.

‘We zijn aardig begonnen, maar ik vind dat we nog niet geweldig zijn. Dat we nu boven verwachting scoren, en dat mensen boven verwachting positief zijn, vind ik geen enkele aanleiding om te denken dat we er al zijn.’