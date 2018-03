Tombe van onbekende farao ontdekt in het zuiden van Egypte

Archeologen hebben de graftombe van een tot nu toe onbekende farao gevonden in het zuiden van Egypte. De naam van de koning zou Seneb Kay geweest zijn, en hij leefde zo’n 3.600 jaar geleden.

Dat heeft het Egyptische ministerie van Oudheden woensdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters.

Cartouche

De archeologen ontdekten het graf bij opgravingen in de buurt van de stad Sohag, 500 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Caïro. Niemand had ooit eerder van Seneb Kay gehoord: de naam van de farao kon worden achterhaald door hiërogliefen op de muren van de graftombe te ontcijferen. De tekens stonden in een cartouche, een ovale omcirkeling die werd gebruikt om namen van koningen en koninginnen aan te geven.

De archeologen denken dat de man 4,5 jaar aan de macht is geweest rond 1650 voor Christus, in de zogeheten Tussenperiode, een roerige periode waarin het Egyptische Rijk verdeeld was onder verschillende heersers.

Sarcofaag

In het graf is geen mummie gevonden, maar wel de resten van het skelet van de Egyptische koning. De archeologen gaan ervan uit dat de farao na zijn dood wel is gemummificeerd, maar dat grafrovers de sarcofaag (grafkist) al kort na zijn dood hebben beschadigd en leeggeroofd. De mummie zou daarom niet goed zijn geconserveerd.

De ‘nieuwe’ farao is gevonden door Egyptische en Amerikaanse onderzoekers.