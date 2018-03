Toneel- en televisieacteur Edmond Classen (75) overleden

Acteur Edmond Classen is maandag op vijfenzeventigjarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie vanavond bekend.

Classen was vooral bekend van rollen in Nederlandse tv-komedieseries als Vrienden voor het Leven (1991-1994), Het Zonnetje in Huis (1994-1996), Flodder (1993-1995 en 1998) en Oppassen!!! (2000-2003).

Toneel

De acteerloopbaan van Classen begon bij het Rotterdams toneel, gevolgd door Toneelgroep Theater Arnhem. Hij speelde daarnaast in verschillende vrije theaterproducties.

De acteur speelde in meer dan dertig films en televisieseries. Zo speelde hij in 1995 in de film Flodder. Bovendien was zijn stem in meer dan veertig hoorspelen te beluisteren.

De overleden acteur was de vader van actrice Kiki Classen en acteur Rogier Classen