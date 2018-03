Verkoper Mein Kampf moet zich bij de politie melden

De Amsterdamse galeriehouder die het verboden boek Mein Kampf van Adolf Hilter te koop aanbiedt, moet zich dinsdag melden bij de politie. Federatief Joods Nederland heeft eind oktober aangifte tegen hem gedaan.

Van Eyck runt een galerie in het centrum van Amsterdam, waar hij naast exemplaren van Hitlers verboden boek onder andere stalinistische en maoïstische kunst verkoopt.

‘Het is hoog tijd dat deze strafbaarheid wordt opgeheven. De denkbeelden van de nationaal-socialisten waren ongetwijfeld verwerpelijk en discriminatoir van aard. Maar er zijn zoveel verwerpelijke ideeën en publicaties. Het is vreemd om daar één boekwerk uit te pikken als voorbeeld van het ultieme kwaad.’ Naar het commentaar van Gerry van der List

De galeriehouder meent dat het boek historisch materiaal betreft dat bij zijn collectie past en negeert daarom het verbod op de verkoop van het boek, dat overigens gewoon te downloaden is. ‘Ik vind het ook prima dat ik me moet melden bij de politie, ik ben nergens bang voor.’

Niet meer van deze tijd

Van Eyck vindt dat de wet niet meer van deze tijd is en is niet van plan de exemplaren uit de verkoop te nemen. ‘Ik ga door tot de rechter.’

Sinds in de media bekend werd dat Van Eyck in het boek handelt, is de belangstelling voor het boek toegenomen. Hij heeft meer exemplaren verkocht dan toen hij deze nog in stilte verhandelde.