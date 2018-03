Het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros wil tv-producent Eyeworks overnemen. De verkoop is nog niet rond, maar wel al in een vergevorderde fase.

Dat meldt RTL Z op zeggenschap van ingewijden. Warner Bros zou op dit moment een boekenonderzoek laten doen bij Eyeworks. Warner Bros zou tientallen miljoenen euro’s voor het bedrijf willen betalen. Het bedrijf stond al langer in de etalage.

Programma’s en films

Tv-producent Eyeworks is bekend van onder meer de programma’s Oh Oh Cherso, Sterren Springen, IQ-test, Dokter Deen en Flikken Maastricht. Het produceerde ook films zoals New Kids, Komt een Vrouw bij de Dokter en Nova Zembla.

Het bedrijf kwam in 2012 in opspraak, omdat het in het VU-ziekenhuis had gefilmd zonder toestemming van alle patiënten.

Tientallen miljoenen

Eyeworks had in 2012 een recordomzet van 251 miljoen euro, 6 procent meer dan het jaar ervoor. De nettowinst was 13,9 miljoen euro.

Een kwart van de omzet komt van televisieformats die in het buitenland worden verkocht, zoals Sterren Springen (Celebrity Splash), dat nadat het op SBS6 werd uitgezonden, werd verkocht in onder meer Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, China en Spanje.

Van den Ende

Het bedrijf is twaalf jaar geleden opgericht door voormalig GTST-acteur Reinout Oerlemans samen met twee compagnons, Ronald van Wechem en Robert van den Bogaard.

Mediatycoon Joop van den Ende bezit volgens RTL Z 30 procent van de aandelen. Voormalig ABN AMRO-bankier Wilco Jiskoot, die bekend staat als een succesvol ‘dealmaker’, is voorzitter van de Raad van Toezicht.