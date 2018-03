Wendy van Dijk hielp Rwandese verdachte van massamoord

Presentatrice Wendy van Dijk hielp in het RTL-programma Heel Holland Helpt zonder het te weten een van massamoord verdachte Rwandees, Jean Baptiste Mugimba. De man werd woensdag gearresteerd, omdat Rwanda om zijn uitlevering heeft gevraagd.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Mugimba kreeg onder meer een nieuwe keuken en een tweedehands auto.

Blind zoontje

Van Dijk hielp de familie van de Rwandees aan een ‘nieuwe start’, nadat het jarenlang in asielzoekerscentra had verbleven. Het verzoek om hulp kwam van de chauffeur die het blinde en autistische zoontje van Mugimba elke dag naar blindeninstituut Bartiméus bracht.

Naar nu blijkt, wordt Mugimba gezien als een van de belangrijkste verdachten van de volkerenmoord in Rwanda in 1994. RTL heeft destijds de achtergronden van Mugimba gecheckt. Omdat het gezin drie maanden voor de uitzending een verblijfsvergunning kreeg, ging de redactie ervan uit dat die in orde waren.

De manager en broer van presentatrice Wendy van Dijk laat weten dat de programmamakers ‘schrikken’ van het bericht, en dat ze de man hadden willen helpen vanwege zijn ‘verhaal’ –