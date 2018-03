Wereldberoemd Jezusbeeld breekt vinger na blikseminslag

De vinger van het beroemde beeld van Jezus de Verlosser in Rio de Janeiro, Brazilië, is gebroken. Bij noodweer in de nacht van woensdag op donderdag sloeg bliksem in het 38 meter hoge standbeeld op de Corcovadoberg.

Het gaat om de vinger van de rechterhand, die volgens de beheerder van het gebouw al door eerdere blikseminslagen was aangetast. Het beeld wordt vanaf de komende maand onderzocht, zodat het zo goed mogelijk kan worden hersteld.

Officieel katholiek heiligdom

Het beeld van Cristo Redentor is één van de bekendste beelden ter wereld en hét symbool van Rio de Janeiro geworden. Volgens sommigen symboliseert het ook de Brazilianen, die toeristen met open armen ontvangen.

Het is het op drie na grootste Christusbeeld van de wereld en voor katholieken is het sinds 2006 een officieel heiligdom. Het is ook voor niet-christelijke toeristen door zijn plaatsing op de 710 meter hoge berg een populaire attractie, die vanaf daar over de stad en de Atlantische Oceaan kunnen uitkijken.

Nieuw wereldwonder

In 2007 werd het beeld verkozen tot één van de zeven nieuwe wereldwonderen, een lijst met bijzondere plekken die nog steeds in goede staat zijn, zoals de Chinese Muur en het Colosseum in Rome.

Het beeld is ontworpen door de Braziliaan Heitor da Silva Costa en vervaardigd door de Franse beeldhouwer Paul Landowski. In 1931 werd het opgeleverd.