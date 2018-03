Zeldzame rentree Beatles-duo tijdens Grammy Awards

Het publiek in het Staples Center in Los Angeles is in de nacht van zondag op maandag verrast door een zeldzaam optreden van Paul McCartney en Ringo Starr. De twee nog levende leden van The Beatles brachten tijdens de 56e editie van de Grammy Awards het liedje Queenie Eye ten gehore.

Paul McCartney speelde op de piano terwijl Ringo Starr achter het drumstel plaats had genomen. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, danste mee in het publiek. Queenie Eye is een nieuw nummer van McCartney.

The Beatles wonnen dit jaar de Lifetime Achievement Award. McCartney won in Los Angeles de Grammy’s voor Best Rock Song en Best Music Film.

Daft Punk

Grote winnaar in Los Angeles was het Franse electroduo Daft Punk dat een grammy kreeg voor zowel het Album of the Year en Record of the Year, twee van de belangrijkste prijzen van Awardshow.

Met het nummer Get Lucky, waaraan ook Pharell Williams en Nile Rodgers meewerkten, troefde Daft Punk concurrenten Imagine Dragons, Lorde, Bruno Mars en Robin Thicke af.

Get Lucky staat op het album Random Access Memories, waarmee de beide Fransen hun tweede belangrijke algemene award wonnen. Sara Bareilles, Kendrick Lamar, Macklemore & Ryan Lewis en Taylor Swift moesten het afleggen. Met Get Lucky won Daft Punk ook de prijs voor Best Pop Duo. Het album werd daarnaast geëerd als Best Dance Album.

Lorde

Ook de Nieuw-Zeelandse Lorde sloeg een flinke slag in Los Angeles. De 17-jarige zangeres, Ella Maria Lani Yelich O’Connor genaamd, won de prijs Song of the Year met het nummer Royals. Met hetzelfde liedje werd ze ook gelauwerd in de categorie Best Pop Solo Performance.

De vierde algemene award was voor Macklemore & Ryan Lewis, die hun nominatie wel verzilverden in de categorie Best New Artist. Met de prijzen voor Best Rap Performance, Best Rap Song en Best Rap Album domineerden ze ook de rapcategorie.

Er vielen in Los Angeles geen Nederlanders in de prijzen. Dj Armin van Buuren was wel genomineerd met het liedje This is What it Feels Like, maar moest zijn meerdere erkennen in de Duitser Zedd.