Abba onthult het ware verhaal achter bizarre outfits

Niet een afwijkende smaak van de bandleden of van een flamboyante manager, maar de hoge belastingdruk in Zweden is de ‘boosdoener’ achter de excentrieke outfits van Abba. De keuze viel op verkleedspullen voor het theater omdat die fiscaal aftrekbaar zijn.

Met die ‘onthulling’ kwam voormalig bandlid Björn Ulvaeus afgelopen weekend.

Voor aap

De glimmende hotpants, uitgerekte tuinbroeken en platformhakken waren niet bepaald de eerste kledingkeuze van de Zweedse artiesten.

‘Eerlijk gezegd stonden we natuurlijk voor aap in die kleren. Geen enkele artiest moet er zo beroerd uitgezien hebben als wij destijds,’ biecht Ulvaeus op.

Fiscus

Het was dan ook niet smaak maar de behoefte om de hoge belastingdruk in Zweden te ontwijken die verantwoordelijk is voor de aparte outfits. In The Official Photo Book, onthult de band dat de outfits werden geselecteerd op advies van de accountant.

Wetten maakten in Zweden mogelijk dat kleding die in alle redelijkheid nooit op straat kon worden gedragen bij de fiscus in aanmerking komt voor een belastingvoordeel.

Belastingen blijven het Abba-lid overigens achtervolgen. Ulvaeus werd eerder al onderzocht wegens belastingontduiking van miljoenen euro’s, maar werd uiteindelijk van alle beschuldigingen vrijgesproken.