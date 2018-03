Acteur Philip Seymour Hoffman dood gevonden in appartement

De Amerikaanse acteur Philip Seymour Hoffman is zondag dood gevonden in zijn appartement in New York. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak. Hoffman is 46 jaar geworden.

Dat melden diverse Amerikaanse media. Hoffman heeft te maken gehad met een drugsprobleem. Vorig jaar zou hij zich nog hebben gemeld bij een afkickkliniek vanwege een heroïneverslaving, meldt de New York Post.

Volgens ingewijden heeft de persoonlijk assistent van Hoffman zijn lichaam gevonden in de badkamer van het appartement. Hij had op dat moment nog een naald in zijn arm, zeggen bronnen.

Oscar

Hoffman brak in 1997 door met de film Boogie Nights. Hij is onder meer bekend van de films Twister, The Talented Mr. Ripley en Capote. Voor deze laatste film won hij een Oscar voor beste acteur.

Voor zijn rollen in de films Charlie Wilson’s War, Doubt en The Master werd hij genomineerd in de categorie beste bijrol. Zijn laatste rol was in Catching Fire, de laatste film in de serie The Hunger Games die vorig jaar uitkwam.

Bekijk de trailer van Capote: