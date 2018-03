Amerikaanse actrice Shirley Temple (85) overleden

De Amerikaanse actrice Shirley Temple, bekend geworden als kindsterretje, is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie dinsdag bekendgemaakt.

Temple is gestorven in haar huis in Woodside, Californië, schrijft de BBC.

Krullen

Temple speelde in tientallen films zoals The Little Princess en Fort Apache, met John Wayne en Henri Fonda. Het meisje met de goudblonde krullen en fonkelende ogen wordt door velen beschouwd als het bekendste kindsterretje uit de filmgeschiedenis.

Kindsterretje Shirley Temple – Bron: Screenshot YouTube

Ze was tussen 1932 en 1949 in meer dan vijftig films te zien.

Ambassadeur

Nadien bouwde Temple een diplomatieke loopbaan op. Zo was zij van 1969 tot 1970 de afgevaardigde van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties.

Ze was Amerikaans ambassadeur in Ghana (1974 – 1976) en in het toenmalige Tsjechoslowakije (1989 – 1992).