Arabische Donald Duck ontslagen na anti-Israëlische tweet

De Egyptische radiopresentator Wael Mansour, die vooral bekend werd als de Arabischtalige stem van Donald Duck, moet uitkijken naar een andere baan. Animatiebedrijf Disney heeft hem ontslagen na een tweet waarin hij opriep tot de vernietiging van Israël.

Op zijn Twitteracount is te lezen dat hij nu, na zeven jaar, de ‘voormalige stem’ is van Donald Duck in het Midden-Oosten. Zelf houdt hij het op een tweet met een ‘antizionistisch’ karakter.

Vernietiging

Maar zijn bericht ging wel wat verder dan dat. Mansour zei dat hij werkelijk hoopt dat Israël wordt vernietigd. En dat hij ‘erg veel haat’ in zich heeft voor elk kind dat zij – de Israëliërs – vermoorden of het land dat zij bezetten.

Vervolgens verdedigde hij zijn bericht door de Israëliërs te typeren als ‘een hoop Poolse/Ethiopische immigranten, ruwweg zeventig jaar oud’. De Egyptenaar zegt ‘trots’ te zijn op zijn tweet.

Aanstootgevend

Daar dacht Abigail Disney, achternicht van Walt Disney, anders over. De filmmaker noemde de tweet van Mansour ‘aanstootgevend’. Tegelijkertijd leverde de omstreden uitspraak en het ontslag van de radiopresentator hem ook meer volgers op: het aantal volgers steeg van vijfduizend naar dertigduizend volgers.

Dat mag geen verrassing heten. Hoewel de Egyptische autoriteiten een vredesovereenkomst met Israël hebben getekend, is de bevolking van het Arabische land overwegend anti-Israël.

Onder Moslimbroeders is antisemitisme wijdverbreid. De voormalige president Mohammed Morsi betitelde in 2010 Israëliërs als ‘bloedzuigers die de Palestijnen aanvallen, die oorlogshitsers, de afstammelingen van apen en varkens.’

