BankGiro Loterij deelt 62,5 miljoen euro uit aan cultuur

Tijdens het Goed Geld Gala in De Nieuwe Kerk in Amsterdam is dinsdagavond bekendgemaakt aan welke projecten de BankGiro Loterij dit jaar geld zal overmaken. Dit jaar was er 62,5 miljoen euro te verdelen, 1,7 miljoen euro minder dan vorig jaar.

Dat kwam volgens voorzitter Boudewijn Poelmann eenvoudigweg doordat er minder loten waren gekocht. De consument hield de hand op de knip, maar de giften zijn niet verlaagd. ‘Hoe dat kan, vraagt u maar aan de boekhouding,’ grapte Poelmann.

Kasteelmuseum

Aan ronde tafels werden voor het voorgerecht werd opgediend in enkele minuten al miljoenen euros uitgedeeld in gouden enveloppen. Grote winnaar was de regio; vooral regionale monumenten en musea kregen forse eenmalige bijdragen.

Van Ford Pannerden in Lingewaard (400.000 euro), kasteelmuseum Slot Zuylen (275.000 euro) en Huis Doorn (450.000 euro) tot het Jopie Huisman Museum (300.000 euro) en het Geert Groote Huis in Deventer (270.000 euro).

Erfgoed

De reden van deze eenmalige toewijzingen aan twaalf regionale instellingen heeft volgens Marieke van Schaik, managing director BankGiro Loterij, weinig te maken met cultuurbezuinigingen door gemeenten, die in 2013 volgens het CBS ruim 60 miljoen minder uitgaven dan het jaar ervoor.

‘Landelijke dekking vinden we zelf erg belangrijk, met eenmalige schenkingen hebben we de mogelijkheid om ook kleine projecten van regionale culturele instellingen een extra impuls te geven. We spelen hierbij niet in op overheidsbestedingen, maar bekijken wat er in het land speelt. Dit jaar hebben we gezien dat er veel regionale projecten zijn die een bijdrage kunnen gebruiken,’ aldus Van Schaik.

Volgens Elsevier

Lees het commentaar van Irene Start: Stevige kunstsnoei, maar zeker geen bloedbad

Speciaal

De BankGiro Loterij geeft ook veel aan instellingen in de Randstad. Dit jaar waren er speciale toekenningen voor onder meer DOMunder, de blootlegging van de historische grond rond de Dom in Utrecht (390.000 euro) en het geschikt maken van het Van Abbemuseum voor mensen met een visuele en auditieve handicap (596.500 euro).

Grote bedragen gingen ook naar het Amsterdams filmmuseum EYE (628.100 euro), het Mauritshuis in Den Haag (660.000 euro) en het Centraal Museum (700.000 euro), als cadeau voor Nijntjes 60ste verjaardag. Gastheer De Nieuwe Kerk ontving zelf 450.000 euro.