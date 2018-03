Dochter Woody Allen beschuldigt vader van seksueel misbruik

Dylan Farrow, de dochter van regisseur Woody Allen, heeft voor het eerst publiekelijk wat gezegd over het misbruik door haar vader. De adoptiedochter van Allen zegt dat haar vader jarenlang dingen bij haar heeft gedaan, die ze ‘niet prettig’ vond.

Dat schrijft Dylan Farrow, die inmiddels een andere naam heeft aangenomen, in een ingezonden brief in The New York Times.

Bewijs

Filmmaker en acteur Allen zou zijn dochter hebben misbruikt toen ze zeven jaar oud was. Hij heeft de beschuldigingen altijd stellig ontkend. Er is een rechtszaak geweest, maar Allen is niet veroordeeld omdat er te weinig bewijs zou zijn.

‘Dat hij ermee is weggekomen, heeft mij mijn hele leven achtervolgd. Ik voelde me schuldig, omdat ik heb toegelaten dat hij bij andere kinderen in de buurt kwam. Ik was doodsbang om te worden aangeraakt door een man. Ik kreeg een eetstoornis en begon mezelf te verminken,’ schrijft Farrow.

Farrow vindt het nog moeilijker dat haar adoptievader zo wordt geroemd in Hollywood. Ze vindt dat er een verkeerde boodschap uitgaat, doordat haar vader nog steeds nominaties en prijzen krijgt.

Zus

Over de manier waarop de rechtszaak tegen Woody Allen was afgehandeld, was veel kritiek. De openbaar aanklager zei destijds dat er aanleiding was om Allen te arresteren, maar hij deed dat niet om Farrow ‘het trauma van een openbare getuigenis in een proces te besparen’.

In 1991 kreeg Allen, toen 56, een relatie met de toen negentienjarige Soon-Yi Previn. Zij is de adoptiedochter van Allens ex-vriendin, actrice Mia Farrow. Hoewel Previn alleen was geadopteerd door Mia Farrow en niet door Woody Allen, was er veel kritiek op de relatie omdat Previn wel de zus is van Allens kinderen.