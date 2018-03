Doodsoorzaak acteur Hoffman na autopsie nog onduidelijk

Autopsie op het lichaam van Philip Seymour Hoffman heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de doodsoorzaak van de acteur. Er zijn meer testen nodig om de doodsoorzaak vast te stellen.

De lijkschouwer in New York heeft dat woensdag bekendgemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang het nog duurt voor de exacte doodsoorzaak kan worden vastgesteld.

Zakjes

Hoffman werd zondag dood gevonden in zijn appartement in New York. Naar verluidt had hij nog een naald in zijn arm. De politie vond in het appartement tientallen zakjes met heroïne, cocaïne, injectienaalden en medicijnen.

Op de zakjes stonden de teksten Ace of Hearts en Ace of Speads, straatnamen van heroïne. De politie probeert nog steeds de laatste uren van het leven van de beroemde acteur te reconstrueren.

Verslaving

De politie heeft vier mensen gearresteerd die te maken zouden hebben met de dood van Hoffman. Zij hebben mogelijk de noodlottige heroïne aan Hoffman verkocht.

Hoffman kampte al jaren met een hardnekkige drugs- en alcoholverslaving. In 2011 zei hij daarover: ‘Alles wat ik maar kon krijgen, vond ik heerlijk.’ Het ging een tijd goed, maar vorig jaar kreeg hij weer problemen met zijn verslaving.