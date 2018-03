Filmwereld reageert geschokt op overlijden Philip Seymour Hoffman

Fans en collega’s reageren geschokt op de plotselinge dood van de Amerikaanse acteur Philip Seymour Hoffman. De Oscarwinnaar is zondag dood gevonden in zijn appartement in New York.

Hoffman ontving drie Oscarnominaties in de categorie beste bijrollen. Hij speelde vaak de krankzinnige figuren, de zonderlingen en de buitenbeentjes. Volgens veel critici lukte het de acteur om in zeer korte tijd zijn onmetelijke talenten te tonen.

Transformatie

Philip slaagde erin om zich, zowel fysiek als vocaal, te transformeren in veel verschillende types. Zo verloor hij kilo’s voor de rol van Truman Capote, terwijl hij voor andere rollen weer flink aankwam. Hoffmans imitatie van het lispelende stemmetje van Truman Capote in de gelijknamige film bezorgde hem een Oscar.

Video

Hoffman brak door in de film Scent Of A Woman en zijn rol als verdachte in de crimeserie Law & Order in 1992. Ook deed Hoffman de voice-over van Max in de klei-animatiefilm Mary and Max. In Along Came Polly speelde Hoffman een voormalig kindsterretje dat er alles aan deed om weer beroemd te worden.

Video

Verder is Hoffman bekend van onder meer Charlie Wilsons War, Hunger Games, The Ides Of March, Magnolia, The Big Lebowski en Boogie Nights.

Geschokt

Regisseur van Wanted Man en Nederlands fotograaf en filmmaker Anton Corbijn prijst Hoffman als ‘de meest begaafde acteur waar ik mee gewerkt heb’. Verder zegt Corbijn dat hij maar moeilijk kan begrijpen wat er is gebeurd en dat hij moeite heeft met het ordenen van zijn gedachten. Volgens de fotograaf was Philip ‘niet alleen een acteur, maar ook een bijzonder inspirerende en meelevende vriend’.

Hollywood reageerde geschokt op het overlijden van de acteur op Twitter. Actrice Susan Sarandon noemt de acteur geniaal moedig en lief. ‘Ik kan niet geloven dat hij er niet meer is, een groot gemis,’ tweet Sarandon.

Phillip Seymour Hoffman was a genius, brave and sweet. Can't believe he's gone. Huge loss. My deepest sympathy for his wife and children. — Susan Sarandon (@SusanSarandon) February 2, 2014

Kevin Spacey, onder meer bekend van de tv-serie House Of Cards, noemt het verlies van de getalenteerde Hoffman een tragedie. ‘Een onbeschrijfelijk verlies voor voor de film- en theaterindustrie, en iedereen die hem kende.’

A tragedy to lose as supremely talented an actor as Philip Seymour Hoffman. An unspeakable loss for film, theatre & all who knew him. RIP — Kevin Spacey (@KevinSpacey) February 2, 2014

Ook acteur en komiek Steve Martin reageert gechoqueerd op het nieuws. Hij prijst Hoffman voor zijn rol in het toneelstuk Death Of A Salesman.

Shocked to hear of Philip Seymour Hoffman’s death. If you missed him as Willy Loman, you missed a Willy Loman for all time.(RT w/correction) — Steve Martin (@SteveMartinToGo) February 2, 2014

Val Kilmer, bekend van Top Gun, The Doors, en Batman Forever Tweet dat drugs nooit zullen helpen:

Blu day, Philip Seymour Hoffman od'd. Addiction comes fr trying to escape th pain of living. We all struggle with this but Drugs never help. — Val Kilmer (@valkilmer) February 2, 2014

Ghost-actrice Whoopi Goldberg dacht dat het nieuws onderdeel was van de zoveelste Twitter-hoax:

WTF!!!!philip-seymour-hoffman-found-dead-in-his-apartment, a truly great actor… Gone.. I hope someone says hey whoop it's a hoax..

R.I.P — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) February 2, 2014

Jim Carrey zegt te begrijpen dat de drukte te veel kan zijn voor de gevoeligsten onder ons.