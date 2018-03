Gesigneerde edities Mein Kampf voor 64.850 dollar geveild

Twee door Adolf Hitler gesigneerde delen van zijn omstreden boek Mein Kampf hebben op een online veiling 64.850 dollar (omgerekend ruim 47.000 euro) opgebracht. De boeken zouden een cadeau zijn geweest van Hitler aan een SS-officier.

Volgens veilinghuis Nate D. Sanders in Los Angeles, Verenigde Staten, is er elf maal geboden op de twee werken. Van te voren werd verwacht dat deze voor 20.000 dollar onder de hamer zouden gaan. Hitler ondertekende de in 1926 en 1927 gedrukte delen kort nadat hij uit de gevangenis vrijkwam.

De vorige eigenaar heeft goed verdiend aan de antisemitische boeken: hij kocht ze in 2012 op een veiling in Londen voor 25.000 dollar (ruim 18.000 euro).

Opmars

Mein Kampf lijkt in Noord-Amerika in opmars. De digitale versie was half januari in Canada het bestverkochte e-book van iTunes in de categorie politiek, schreef The Huffington Post.

Ook in de Verenigde Staten stond het boek vorige maand in de top-20 van bestverkochte politieke boeken, schreef het weekblad Time. Een deskundige wijt de populariteit van de digitale editie – de verkoop van de gedrukte editie zou geen opvallende stijging vertonen – aan het feit dat deze onopvallend kan worden gekocht, gelezen en weggegooid.

Nederland

In Nederland is de verkoop van Mein Kampf – dat ook hier gewoon te downloaden is – verboden. Tegen de Amsterdamse galeriehouder Michiel van Eyck, die toegeeft het werk te verkopen, is door een Joodse organisatie aangifte gedaan.

Sinds in de media bekend werd dat Van Eyck in het boek handelt, is de belangstelling voor het boek toegenomen. Hij heeft sindsdien telkens meer exemplaren verkocht dan toen hij ze nog in stilte verhandelde.