‘Gevonden gouden munten rond 1900 gestolen in San Francisco’

Een Amerikaans stel vond op eigen terrein 1.427 gouden munten in acht begraven, roestige blikjes. Sommige schatzoekers denken dat zij de herkomst van deze Californische goudschat hebben ontdekt.

Journalist Lance Ulanoff van de weblog mashable.com ging op zoek naar de herkomst van de gevonden munten met een originele waarde van 27.980 dollar en een geschatte huidige waarde van 10 miljoen dollar (7,3 miljoen euro).

Niemand zou weten waar de munten vandaan kwamen, zei de zaakwaarnemer van de gelukkige vinders. Volgens Ulanoff is er wél een plausibele verklaring voor de herkomst van de schat.

Opvallend bericht

Ulanoff ging digitaal graven in de zoekmachine books.google.com en stuitte op een opmerkelijk bericht van het Bulletin of The American Iron and Steel Association, een nieuwsbrief die begin twintigste eeuw elke twee weken werd geschreven door het Amerikaanse IJzer- en Staalinstituut.

In de editie van 1 januari 1900 vond hij de volgende tekst: ‘Een geldsom van 30.000 dollar in gouden munten is recentelijk gestolen uit de kelder van de muntmeester van de San Francisco Mint. Er is geen spoor van het verdwenen goud gevonden.’

Het genoemde bedrag wijkt weinig af van de originele waarde van de goudschat uit Californië.

Foto: mashable.com

Vijf jaar verschil

De gevonden munten zijn geslagen tussen 1847 en 1894, wat het verband niet onmogelijk maakt. Aan de andere kant zou het wel opvallend zijn, dat deze dief dan geen recente munten uit de jaren 1895-1899 had meegenomen.

Hoewel: in het bericht staat niet wanneer de gelddief precies toesloeg.

Dimmick

De United States Mint zegt tegen mashable.com niet te weten wie de dief was. Maar, zo ontdekte Ulanoff, op een kinderwebsite van dezelfde organisatie, staat het verhaal van de 46-jarige secretaris van de San Francisco Mine, Walter Dimmick, die werd veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor de diefstal van 1.500 munten ter waarde van 30.000 dollar.

Dimmick was de laatste van wie bekend was dat hij in de kelder was geweest. Hij heeft de roof altijd ontkend en bleef erbij niet te weten waar de munten waren.

Volgens sommige goudzoekers stierf Dimmick in 1930 als een vrij man. En als hij vrij was, waarom zou hij dan nooit meer zijn goudschat hebben opgegraven?

Foto: postimg.org

