Ghostbusters-acteur Harold Ramis (69) overleden

De Amerikaanse acteur Harold Ramis, die vooral bekend werd van zijn rol als Egon Spengler in de film Ghostbusters, is op 69-jarige leeftijd overleden. Ramis overleed aan complicaties ten gevolge van een auto-immuunziekte

Dat meldt zijn zaakwaarnemer maandag.

Veelgeprezen

Ramis speelde verder in films als Stripes (1981), Knocked Up (2007) en As Good As It Gets (1997). Daarnaast schreef en regisseerde hij films.

Zo maakte hij de veelgeprezen filmkomedie Groundhog Day (1993), die onder meer een BAFTA Award won voor beste scenario en een British Comedy Award voor beste filmkomedie.

Ghostbusters

Zijn film Analyze This (1999), met Robert De Niro, werd minder goed ontvangen. Ook schreef hij mee aan het script van de film Ghostbusters(1984).

De Amerikaan laat zijn vrouw Erica Mann, met wie hij sinds 1989 was getrouwd, en drie kinderen achter. Ramis kreeg twee zoons met Mann en een dochter met zijn eerste vrouw.

Bekijk hier een fragment uit de film Knocked Up met Ramis: