Grote hoeveelheid heroïne gevonden in appartement Hoffman

In het appartement van acteur Philip Seymour Hoffman zijn grote hoeveelheden heroïne, injectienaalden en medicijnen gevonden. De acteur werd zondag dood gevonden in met een naald in zijn arm.

Hoffman werd ter plekke dood verklaard, melden diverse Amerikaanse media een dag nadat de dood van Hoffman bekend werd.

Kinderen

De autopsie moet nog worden uitgevoerd om de precieze doodsoorzaak vast te stellen. Hoffman moest zondag zijn drie kinderen ophalen, maar kwam niet opdagen. David Bar Katz, vriend van Hoffman en scenarioschrijver, vond de acteur in de badkamer.

Ingewijden zeggen tegen ABC News dat de politie vijftig zakjes heroïne en gebruikte injectienaalden heeft gevonden. Op de zakjes stond Ace of Hearts en Ace of Spades, straatnamen van heroïne. Ook lagen er medicijnen en cocaïne.

Verlies

De familie van de 46-jarige Hoffman heeft inmiddels gereageerd op de dood van de acteur. ‘Wij zijn kapot door het verlies van de door ons geliefde Phil en we waarderen de liefde en steun die we krijgen. Dit is een tragisch en plotseling verlies en we vragen om privacy zodat wij kunnen rouwen.’

Hoffman speelde in diverse grote films en won in 2006 een Oscar voor beste acteur in de film Capote. Vorig jaar meldde hij zich nog bij een afkickkliniek vanwege zijn heroïneverslaving.