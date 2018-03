Italiaanse geestelijke: huwelijk met moederskindje ongeldig

Als een getrouwd persoon obsessief veel bezig is met zijn moeder, kan dat een goede reden zijn om een huwelijk ongeldig te laten verklaren door de Rooms-Katholieke kerk in Italië. Moederskindjes kunnen soms ‘niet aan de huwelijkse plichten voldoen’.

Deze opvallende uitspraak van een belangrijke geestelijke van het bisdom van Liguria haalde dit weekend veel Italiaanse media.

Echtgenoot op derde plaats

Wanneer ‘voor elk besluit of elke actie die je als stel wilt ondernemen, goedkeuring aan de ouder wordt gevraagd’ kan dat reden zijn om een huwelijk als ongeldig te zien, zei gerechtelijk vicaris Paolo Rigon zaterdag. Bij moederskindjes wordt hun moeder in de praktijk ‘de echte echtgenoot’, terwijl de partner ‘alleen de vervanger’ is.

Italianen hebben een woord voor zulke psychologische afhankelijkheid van iemands moeder: mammismo. Volgens Angelo Sodano, hoofd van het College van Kardinalen, kan ‘mammismo inderdaad reden voor ongeldigheid zijn, aangezien iemand niet vrij is wanneer hij continu naar een derde persoon kijkt’.

Seksleven

Rigon noemde in zijn toespraak ook ‘problemen van seksuele aard’ reden om een huwelijk ongeldig te verklaren. ‘Een natuurlijk en normaal seksueel leven van het echtpaar’ is volgens de vicaris een voorwaarde voor een gelukkig huwelijk.

Rigon, die onlangs nog naar homo’s uithaalde door te stellen dat homoseksualiteit een behandelbare ziekte is, zegt dat de oorzaak van seksuele afwijkingen van volwassen vaak is terug te leiden gedrag in hun jeugd.

Christendom

Wat heeft de Bijbel ons te vertellen? Waaraan ontleent het christelijke geloof zijn kracht? In deze behoefte aan informatie wil de redactie van Elsevier met deze uitgave over het christendom in Nederland voorzien. Bestel nu

Volg Anna Vossers op Twitter