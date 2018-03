‘John de Mol verliest overnamestrijd om Endemol’

Mediamagnaat John de Mol is afgehaakt in de overnamestrijd om zijn voormalige bedrijf Endemol. Zijn indirecte belang van 25 procent wordt gekocht door een Amerikaanse investeringsmaatschappij.

Die investeerder, Apollo, stevent daarmee af op een machtsgreep bij Endemol, schrijft Het Financieele Dagblad.

Big Brother

John de Mol richtte Endemol in 2001 samen met Joop van den Ende op. Beide mannen hadden toen al jarenlange ervaring met het produceren van tv-programma’s en zij boekten succes met onder meer Big Brother en Miljoenenjacht.

De Mol had interesse om de zeggenschap over het bedrijf te krijgen en het te koppelen aan zijn eigen mediabedrijf Talpa, onder meer succesvol met The Voice. Een eerdere poging om zo een Nederlands megaproductiebedrijf te maken mislukte.

Schuldeisers

Endemol is de speelbal van schuldeisers geworden. Het bedrijf zegt zelf geen partij te zijn in de onderhandelingen met schuldeisers. Het heeft een schuldenlast van 2 miljard euro, waardoor het alleen al aan rente jaarlijks 100 miljoen euro kwijt is.

Apollo zou een deal hebben gesloten met belangrijke schuldeisers zoals Goldman Sachs, BlackRock en Centerbridge. Het neemt de schulden over, en kan daarvoor bij de rechter een ruil in aandelen afdwingen.

Endemol heeft volgens bronnen een waardering van 1,8 miljard euro toegekend gekregen.



