Merel Westrik volgt Suzanne Bosman op bij RTL Nieuws

Presentatrice Merel Westrik verlaat WNL en gaat aan de slag bij RTL Nieuws. De 34-jarige Amsterdamse volgt Suzanne Bosman op die de omgekeerde richting naar de Publieke Omroep aflegde.

Dat maakt RTL Nederland maandag bekend.

Jong talent

Westrik is nu nog te zien in het WNL-ochtendprogramma Vandaag de dag. ‘Na drie seizoenen “de dag openen” op NL 1 is het voor mij tijd om een nieuwe stap te maken. RTL Nieuws is een prachtige nieuwsorganisatie met zowel journalisten die hun sporen ruimschoots verdiend hebben, als jong talent dat elke dag laat zien wat er in onze wereld speelt,’ laat Westrik weten. De presentatrice noemt het ‘een eer’ om straks naast Rick Nieman te werken.

De stoel naast Nieman was sinds november ‘leeg’ omdat Suzan Bosman naar de Publieke Omroep vertrok om daar EenVandaag te gaan presenteren. RTL Nieuws-hoofdredacteur Harm Taselaar noemt Westrik ‘één van de grootste talenten op het gebied van nieuws en actualiteiten’. Westrik zal met de ingebruikname van de nieuwe studio begin april aan de slag gaan.