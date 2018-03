‘NOS biedt 20 miljoen euro voor samenvattingen Eredivisie’

De NOS heeft rond de 20 miljoen euro per jaar geboden voor de samenvattingen van de Eredivisie. Daarmee biedt de omroep zeker het dubbele van wat commerciële partijen SBS en RTL op tafel legden.

Dat schrijft NRC Handelsblad donderdag.

Woensdag was de laatste dag waarop de biedingen op de samenvattingen bij Eredivisie Media & Marketing (EMM) binnen moesten zijn. Dat bedrijf, grotendeels in eigendom van mediamagnaat Rupert Murdoch, beheert de voetbalrechten in ons land. Hij is echter niet geïnteresseerd in de samenvattingen en doet ze van de hand.

Betrokkenen melden aan NRC Handelsblad dat de NOS rond de 20 miljoen euro heeft geboden voor de samenvattingen. SBS en RTL boden onder de 10 miljoen euro omdat met voetbal niet meer dan dat bedrag is terug te verdienen via commercials. Van de reclame-inkomsten gaat bovendien nog 1,5 miljoen euro naar EMM in de vorm van verplichte spotjes rond de samenvattingen.

Eerder sleepte de NOS ook de uitzendrechten van de kwalificatieduels van het Nederlandse elftal voor het EK 2016 en het WK 2018 binnen. Ingewijden melden aan elsevier.nl dat ook hier de NOS ‘vele miljoenen’ moet hebben geboden.

De politiek reageert chagrijnig op de sporthonger van de NOS. VVD-Kamerlid Ton Elias vindt het raar dat de NOS zo veel geld uitgeeft aan sport terwijl de rest van Hilversum moet bezuinigen.

NOS-directeur Jan de Jong blijft volhouden dat ook de NOS meebezuinigt en dat er minder aan sport wordt uitgegeven dan voorheen. Maar voetbal vindt De Jong nu eenmaal belangrijk: ‘Alleen met voetbal blijft de publieke omroep echt breed, van iedereen.’

Elsevier-redacteur Ron Kosterman: Een gewone kijker/luisteraar ziet/hoort overduidelijk meer sport, maar lang niet alles wordt door de PO onder de noemer sport geregistreerd. PO hanteert een bekende truc. Dat heeft met de Mediawet te maken en de richtlijnen die daarin staan over hoeveel procent van de zendtijd de PO aan diverse genres en onderwerpen moet besteden. Als er sportuitslagen worden voorgelezen, dan heet dat bij de PO geen sport maar nieuws. Mooiste voorbeeld is Champions League. Uitzendingen beginnen al vroeg met een voorbeschouwing (dat noemen ze nieuws/achtergrond), dan krijg je reclame, dan de eerste helft vd wedstrijd (sport), in de rust eerst reclame, dan een minuutje analyse (nieuws/achtergrond), dan weer reclame, de tweede helft (sport), reclame, en dan de nabeschouwing (nieuws/achtergrond) .. dat gaat de hele avond zo door en het maakt het ook mogelijk om programma-onderbrekende reclame te hebben (officieel nog steeds verboden voor PO, iedereen ziet dat het 1 programma is, maar volgens de PO zijn het er dus meerdere)