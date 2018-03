NRC Handelsblad betreurt onthulling woonplaats Benno L.

NRC Handelsblad had de woonplaats van pedoseksueel Benno L. niet moeten onthullen. De krant bracht zaterdag het nieuws dat L. in Leiden woont, waarna zondag boze buurtgenoten zich bij het huis van L. verzamelden.

‘Dit had niet zo mogen gaan,’ zegt adjunct-hoofdredacteur Marike Stellinga van de NRC tegen de Volkskrant.

Nieuws

De binnenlandredactie van de NRC kreeg het verhaal aangeboden door twee freelance-journalisten. Zij wisten de nieuwe woonplaats van L. en burgemeester Henri Lenferink (PvdA) stemde in met een interview. Voor NRC Handelsblad is de woonplaats van L. geen nieuws, maar Lenferink die zich hierover uitlaat wel.

Protesten

Tientallen boze Leidenaren verzamelde zich zondag bij het appartement van L. in Leiden. Burgemeester Lenferink zegt dat hij opstapt als het fout gaat met Benno L.

Lenferink had de buurtbewoners nog niet geïnformeerd over de komst van de veroordeelde Benno L. Hij organiseerde zaterdag een persconferentie voor lokale media om zijn keuze toe te lichten.

Beweegredenen

NRC wist volgens chef binnenland Patricia Veldhuis niet dat de persconferentie werd georganiseerd, vanwege de onthulling in de krant. ‘Wij wisten niet beter dan dat die persconferentie al gepland stond,’ zegt Veldhuis.

‘De burgemeester zou zaterdag bekendmaken dat L. in Leiden woont en wij zouden die ochtend alvast over de context schrijven waarin hij zijn beweegredenen toelicht.’ Maar Lenferink organiseerde een persconferentie, omdat de NRC met het nieuws zou komen. Dat had niet zo gemoeten, zegt Stellinga.

‘Het is niet de taak van een krant om de woonplaats van een veroordeelde zedendelinquent bekend te maken, vinden wij.’