Oerlemans weg bij Eyeworks Nederland na overname Time Warner

De overname van televisieproducent Eyeworks door het Amerikaanse entertainmentconcern Time Warner is rond. Eyeworks-oprichter Reinout Oerlemans verlaat het Nederlandse bedrijf na de overname.

Dat maken beide bedrijven bekend. De Amerikaanse tak van Eyeworks wordt niet verkocht, daarvan wordt Oerlemans in Los Angeles de directeur.

Vorige maand werd al bekend dat beide bedrijven met elkaar in onderhandeling waren over de verkoop. Toen meldden bronnen dat Time Warner ongeveer 200 miljoen euro zou neerleggen voor het Nederlandse productiebedrijf.

Verkochte formats

Tv-producent Eyeworks is bekend van onder meer de programma’s Oh Oh Cherso, Sterren Springen, IQ-test, Dokter Deen en Flikken Maastricht. Het produceerde ook films zoals New Kids, Komt een Vrouw bij de Dokter en Nova Zembla.

Eyeworks had in 2012 een recordomzet van 251 miljoen euro, 6 procent meer dan het jaar ervoor. De nettowinst was 13,9 miljoen euro. Een kwart van de omzet komt van televisieformats die in het buitenland worden verkocht.

Uitbreiding in Europa

Oerlemans, een van de eigenaren van Eyeworks, was al langer op zoek naar een overnamekandidaat om zo schaalgrootte te creëren voor internationale distributie van zijn tv-producties. In 2011 peilde de Amerikaanse bank Goldman Sachs in opdracht van Oerlemans of er bij grote mediabedrijven belangstelling was voor een overname.

Time Warner was destijds geïnteresseerd, maar haakte af. Het concern, waar onder meer HBO en Warner Bros onder vallen, wil zich in Europa uitbreiden.