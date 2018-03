Oud-directeur van Borsato’s The Entertainment Group krijgt celstraf

De voormalige financieel directeur van The Entertainment Group, de productiemaatschappij van onder anderen Marco Borsato, is donderdag veroordeeld tot vijftien maanden celstraf waarvan vijf voorwaardelijk. De 58-jarige Zwolse zakenman Leo W. zou drie ton uit de boedel van het bedrijf hebben weggesluisd.

Daarbij diende de oud-directeur valse facturen in van ruim 3 miljoen euro. W. stelde de valse facturen naar eigen zeggen bewust op, om te kunnen aantonen dat er iets mankeerde aan de boekhouding. De facturen werden gebruikt, onder meer om belasting mee terug te vragen, volgens de rechtbank in Zwolle.

Failliet

Hij vorderde het belastinggeld van de valse facturen terug, om onder meer de concerten van Diana Ross mee te bekostigen. De gebrekkige administratie en de fraude hebben de staat in totaal zes ton gekost. In 2009 kwam de fiscale opsporingsdienst het geknoei met facturen op het spoor.

In hetzelfde jaar ging The Entertainment Group failliet, door wanbeleid en roekeloze overnames van- en leningen aan zusterbedrijven. Voordat W. financieel directeur werd, was de financiële positie van het bedrijf al met 10 miljoen euro verslechterd.

Strafvermindering

Om te voorkomen dat de bank beslag legde op het geld van The Entertainment Group, maakte W. ruim 535.000 euro over naar zijn eigen rekening. Later boekte hij slechts 231.000 euro van dat bedrag terug.

Tegen W. was een celstraf geëist van 22 maanden. Omdat hij al in 2011 is veroordeeld tot het terugbetalen van het geld, valt de straf lager uit. Ook het persoonlijke faillissement van W. en de media-aandacht voor de zaak zorgden voor strafvermindering.

De media-aandacht zou het beeld hebben geschetst dat enkel Leo W. schuldig was aan het faillissement, terwijl hij eind 2008 werd benaderd om het bedrijf te redden van de ondergang.