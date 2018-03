‘Plek in Top-100 te koop voor enkele duizenden euro’s’

De nationale single top-100 kan worden gemanipuleerd. Een plekje in de nationale hitlijst is te koop voor enkele duizenden euro’s.

Dat zeggen de makers van het VARA-programma RamBam te hebben aangetoond.

Drukwerk

Het programma overtuigde de zanger Harry Slinger van de band Drukwerk om mee te werken aan de fraude. Met het nummer Schijn een lichie op mij probeerde het programma een plekje in de single top-100 te kopen.

En met succes. Het nummer kwam vrijdag binnen op nummer 32 in de ‘Dutch Charts’. Er gingen al langer geruchten dat artiesten als Gordon en Dries Roelvink niet via de reguliere weg in de hitlijsten komen.

Gevulde enveloppe

De programmamakers wilden aantonen dat het aantal verkochte singles niet doorslaggevend hoeft te zijn voor een plek in de hitnotering. De top-100 zou louter tot stand komen aan de hand van verkochte singles of downloads. Ook de luistercijfers zouden mee worden gerekend.

Maar volgens RamBam kan een goed gevulde enveloppe het lot een handje helpen. RamBam wordt komende maandag om 21.55 uur op Nederland 3 uitgezonden.