Politie waarschuwt jongeren voor ‘naaktselfie’

Het digitale zelfportret is zo populair dat het woord ‘selfie’ in 2013 het woord van het jaar werd. Wordt ‘naaktselfie’ het woord van 2014? Meldpunt Kinderporno en de politie maken zich zorgen dat naaktfoto’s die jongeren van zichzelf versturen in verkeerde handen komen.

Een selfie vlak voor een fataal incident, een selfie door de president van de Verenigde Staten, of zoals cabaretier en schrijver Kees van Kooten ze noemt, otofoto‘s. Zelfportretten zijn mateloos populair en halen geregeld het nieuws.

Naaktfoto’s

‘Een selfie is hot. Maar pas op met het soort foto’s dat je rondstuurt, want je weet nooit wat iemand ermee doet…’ waarschuwt de politie in een roze flyer voor jongeren, die werd opgemerkt door RTV Utrecht. Vooral met naaktfoto’s kan het mis gaan, laat de politie weten.

‘Naaktfoto naar de vriend(in)? Stel je voor dat het uitgaat en hij/zij een foute bedoeling heeft? Niet doen dus,’ is de les aan jongeren.

Ernstige gevolgen

Als een vervelende foto of naaktfoto in verkeerde handen terechtkomt en op een website wordt gezet, moeten jongeren zelf direct de betreffende webmaster mailen, zodat het beeld wordt verwijderd. Daarnaast kunnen tieners in zo’n geval een melding of aangifte bij de politie doen.

Half januari maakte Meldpunt Kinderporno al bekend dat daar dagelijks telefoontjes binnenkomen van wanhopige tieners van wie deze ‘naaktselfies’ via social media zijn gedeeld met veel anderen. Sommige jongeren zouden zelfs met zelfmoordgedachten kampen als hun naaktfoto breed wordt verspreid.