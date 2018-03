Ruim 4,5 miljoen Nederlanders zagen Sven Kramer goud winnen

De olympische vijf kilometer schaatsen is zaterdag in Nederland door een miljoenenpubliek bekeken. Ruim 4,5 miljoen Nederlanders zagen het voltallige podium oranje kleuren.

Goud, zilver en brons voor oranje. De successen van Kramer, Jan Blokhuijsen en Jorrit Bergsma werden zaterdag extreem goed bekeken. Volgens stichting Kijkonderzoek was het schaatsonderdeel het best bekeken programma van de dag.

Olympische Spelen populair

Ook de voor- en nabeschouwing trokken veel kijkers, respectievelijk 4,3 en 3,9 miljoen schaatsfans. Die programma’s eindigden daarmee op de tweede en derde plek.

De Olympische Spelen doen het goed op de tv. Van de tien best scorende programma’s waren er zaterdag zeven die te maken hadden met de Winterspelen. De andere drie waren: Studio Sport Eredivisie, All You Need Is Love en het Journaal van 20.00 uur.

programma

Bekijk hier wanneer alle Nederlanders in actie komen in Sotsji