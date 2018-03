Schrijver Hugo Brandt Corstius (78) overleden

Schrijver Hugo Brandt Corstius is vrijdagochtend overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Hij is 78 jaar geworden. Brandt Corstius was al enige tijd ziek.

Dat heeft zijn uitgeverij Querido laten weten.

Brandt Corstius studeerde wiskunde en taalwetenschap en was in 1964 de eerste ‘letterkunstenaar’ die met behulp van een computerprogramma poëzie maakte. Zes jaar later promoveerde hij met een proefschrift over woordafbrekingen door de computer. Hij werkte tot halverwege jaren negentig op de Universiteit van Amsterdam als computerlinguïst.

Schrijver

Later schreef hij columns, boeken en artikelen onder verschillende pseudoniemen, zoals Piet Grijs, Battus en Stoker. Hij werkte onder meer voor weekblad Vrij Nederland, voor de Volkskrant en boekrecensies voor NRC Handelsblad. Voor zijn boek Opperlandse taal- en letterkunde kreeg hij in 1982 de Multatuliprijs.

In 1984 zou hij de P.C. Hooft-prijs krijgen, maar de toenmalige minister van Cultuur Elco Brinkman (CDA) weigerde de prijs uit te reiken, omdat Brandt Corstius zich volgens hem geregeld beledigend uitliet over onder meer de regering. Hij had minister Onno Ruding (CDA, Financiën) vergeleken met nazi Adolf Eichmann. In 1987 kreeg Brandt Corstius de prijs alsnog.

Brandt Corstius heeft twee bekende kinderen: presentator Jelle Brandt Corstius en columnist Aaf Brandt Corstius.