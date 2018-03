Steve McQueen vergelijkt verleden slavernij met Holocaust

Steve McQueen, regisseur van de slavernijfilm ’12 Years a Slave’ die op dit moment in de bioscoop draait, vindt dat de geschiedenis van de slavernij vergelijkbaar is met die van de Holocaust.

‘Ik snap niet dat daar nog steeds discussie over is. Meer dan elf miljoen mensen zijn uit Afrika gehaald en in slavernij terechtgekomen. Het ergste wat een mens kan overkomen, is een slaaf te zijn,’ zegt de regisseur in een vraaggesprek met NRC Handelsblad woensdag. ‘Ik kan me niets ergers voorstellen.’

Schaamte

De slavernij heeft honderden jaren bestaan, maar het aantal films erover is maar met ‘minder dan twintig’ maar mager. En dat terwijl de Tweede Wereldoorlog, die vijf jaar duurde, ‘honderden films’ opleverde.

Dat er zo weinig films over het slavernijverleden zijn gemaakt, heeft volgens McQueen te maken met ‘schaamte en schuldgevoel’ in Amerika een filmland bij uitstek. Volgens hem is dat begrijpelijk, ‘want het was ook een walgelijke, vreselijke periode in de geschiedenis.’

Kanshebber

De film 12 Years of Slave gaat over een vrije zwarte man uit New York die wordt ontvoerd, vastgebonden en in het zuiden van de Verenigde Staten wordt verkocht als slaaf.

De film wordt gezien als een van de kanshebbers op een Oscar tijdens de uitreiking op 2 maart in Hollywood, Los Angeles.