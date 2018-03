Thrillerschrijver Tomas Ross maakt film over crimineel duo

Auteur Tomas Ross gaat een tv-film maken over het criminele duo Antonio Marcos van der P. en Enise Merve B. Hij heeft nog niet eerder een film over een dergelijk thema gemaakt, omdat volgens hem dit soort verhalen in Nederland niet worden gezien als ‘authentiek en waargebeurd’.

‘Mijn producent en ik hebben altijd een soort roadmovie-achtige serie willen maken. Denk aan het verhaal van Thelma & Louise.’ Maar ‘mensen houden een stelletje dat vlucht, schiet en gijzelt niet voor mogelijk hier. Nu is het toch gebeurd,’ zegt hij vrijdag op radiozender BNR.

Sympathie

Omdat er voor dit stel niet zo makkelijk sympathie kan worden opgebracht moet daar in de film iets mee kunnen worden gedaan, vindt Ross.

‘Ik wil graag dat aan slechte mensen een aardige kant zit. Dus je zou er van kunnen maken dat het meisje een kind heeft en uit haar ouderlijke macht is ontzet. Ze kidnapt dan iemand om een troefkaart te hebben haar kind terug te krijgen,’ zegt hij.

Pizza

Van der Ploeg en Bircan werden woensdag opgepakt in een hotel in Schwerte, bij Dortmund. Een pizza die de twee hadden besteld, leidde uiteindelijk tot hun arrestatie. De eigenaar van de pizzeria wist niet dat de twee voortvluchtig waren, totdat zij de volgende dag het nieuws zag.

Van der Ploeg en Bircan waren ook in Duitsland veelvuldig in het nieuws. De vrouw tipte na het zien van het journaal de politie, en dat leidde tot hun arrestatie.

Er kwamen op dezelfde dag nog meer tips binnen over het Nederlandse stel. De politie arresteerde Van der Ploeg en Bircan in hotel Ostentor in Schwerte.

Het stel zit op dit moment, gescheiden van elkaar, in een Duitse cel in afwachting van hun uitlevering aan Nederland.