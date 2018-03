‘Tony Blair adviseerde leiding News of the World slaappillen’

De voormalige Britse premier Tony Blair heeft, na bekendmaking van het afluisterschandaal bij de krant News of the World, Rupert Murdoch en Rebekah Brooks hulp aangeboden. Hij adviseerde hen een onderzoekscommissie in te stellen, kalm te blijven en slaappillen te gebruiken.

Dat blijkt uit de rechtszaak tegen voormalig journalist Brooks. Zij stuurde vlak na het verschijnen van de laatste editie van News of the World, en vlak voor haar aanhouding, een e-mail naar haar collega James Murdoch. Hij is de zoon van mediatycoon Rupert Murdoch, de baas van mediaconglomeraat News Corp. waartoe de inmiddels ter ziele krant behoorde.

Officieus adviseur

In die e-mail, die woensdag integraal is voorgelezen door de aanklager als bewijsmateriaal in de rechtszaak, schreef Brooks dat zij een uur lang had gebeld met Blair. Hij gaf haar te kennen dat hij voor haar en de Murdochs ‘beschikbaar’ was als ‘officieus adviseur’, mits dat tussen hen zou blijven.

In de mail schrijft Brooks dat hij haar vijf adviezen gaf, onder meer over hoe het afluisterschandaal intern te onderzoeken, haar rug recht te houden, slaappillen te gebruiken ‘en zeker geen overhaaste kortetermijnoplossingen’ te kiezen.

Afluisterschandaal

Onder Brooks’ leiding luisterden journalisten van News of the World onder meer de voicemail van een vermist meisje af en verwijderden enkele berichten, waardoor haar familie dacht dat ze nog leefde.

Ook honderden bekende en onbekende Britten werden afgeluisterd om aan primeurs te komen. In de zaak bleek eerder al dat de krant de voicemails had gekraakt van prins Harry en Kate Middleton. Ook voetballers, politici en acteurs waren niet veilig voor de journalisten van de roddelkrant.

Brooks wordt ook verdacht van corruptie. Onder haar leiding zouden journalisten van News of the World agenten hebben omgekocht voor informatie.