Van Rompuy heeft gedicht van nazipastoor op website staan

Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, heeft al sinds 2007 een gedicht van een omstreden Vlaamse dichter op zijn website staan. Het gaat om de Vlaamse pastoor Cyriel Verschaeve, die in de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de nazi’s.

Van Rompuy is een fervent liefhebber van gedichten en haiku’s – een Japanse dichtvorm van drie regels. Elke week plaatst hij een gedicht dat hij bijzonder vindt op zijn site.

Meeuw

Maar ditmaal lijkt hij de plank te hebben misgeslagen. Dat het vers over een meeuw gaat, is ook pikant: het was het symbool van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland.

Nog altijd wordt het herkenningsteken gebruikt door extreemrechtse groepen in Vlaanderen. De meeuw wordt overigens ook gebruikt in het logo van de PVV.

Collaboratie

Cyriel Verschaeve leefde van 1874 tot 1949. In het eerste jaar van de Duitse bezetting in België, in 1940, zette de pastoor en dichter zijn sympathie voor nazi-Duitsland uiteen.

De Duitse operatie Barbarossa in Rusland is voor hem aanleiding om de soldaten aan het Oostfront te prijzen. De nazi’s verleenden de reeds gepensioneerde Verschaeve een eredoctoraat en in 1944 had Verschaeve een gesprek met SS-leider Heinrich Himmler. Wegens collaboratie kreeg hij de doodstraf die in 1949 werd uitgevoerd.