Verzamelaar Gurlitt had nog 60 kunstwerken in Oostenrijk

De 81-jarige kunstverzamelaar Joseph Gurlitt, in wiens huis in München een enorme verzameling met deels door Nazi’s geroofde schilderijen is gevonden, blijkt nog eens 60 kunstwerken te bezitten. Het gaat om schilderijen van onder meer Monet, Renoir en Picasso, die in zijn tweede huis in Salzburg lagen.

Dat heeft zijn advocaat laten weten. De werken zijn op initiatief van de raadsman naar een andere plaats gebracht, om te voorkomen dat er zou worden ingebroken. Het is onbekend of de werken zich in Duitsland of Oostenrijk bevinden. Volgens de jurist is uit het eerste onderzoek gebleken dat er geen roofkunst bij deze Oostenrijkse collectie van Gurlitt zit.

Kunstschat

De kunstcollectie van Gurlitt was in november vorig jaar een grote verrassing in de kunstwereld. De Duitse politie ontdekte (al in 2012) de enorme kunstschat van de verzamelaar, die als een kluizenaar leefde in zijn huis in München. De 1.406 werken uit zijn verzameling zijn samen misschien wel 1 miljard euro waard.

De meeste schilderijen zijn in de jaren dertig en veertig gekocht door zijn vader, de Duitse kunsthandelaar Hildebrand Gurlitt. Gurlitt junior bewaarde de doeken al die jaren in zijn huis in München.

Grote liefde

Van honderden schilderijen wordt gedacht dat zij mogelijk door Nazi’s zijn gestolen van de rechtmatige Joodse eigenaren.

Gurlitt zelf beschouwt zich als de rechtmatige eigenaar van de kunstwerken, die voor hem zijn ‘grote liefde’ zijn, zei hij in een interview met het weekblad Der Spiegel.

De advocaten van Gurlitt hebben vorige week aangifte gedaan ‘wegens schending van het dienstgeheim’. Zij verdenken justitieambtenaren ervan dat zij informatie uit het justitieel onderzoek naar de pers hebben gelekt en zo ‘de rechten van de persoon Gurlitt’ zwaar hebben geschonden.