Wall Street Journal noemt attractiepark Efteling ‘racistisch’

Een journalist van de Amerikaanse krant Wall Street Journal heeft het Nederlandse attractiepark Efteling gerecenseerd. Hoewel haar vier- en zesjarige dochters zo snel mogelijk terug willen naar ‘Fairyland’, stoort de recensent zich aan het ‘racistische’ gehalte van sommige attracties.

‘Er was één onplezierige kant aan de Efteling: de manier waarop mensen met een donkere huid worden neergezet. Op een draaimolen-achtige attractie met de naam Monsieur Cannibale, bijvoorbeeld, droeg een enorm figuur een koksmuts en had hij een lepel door zijn neusgaten – een stap terug in de tijd naar de dagen van de Nederlandse VOC,’ schrijft Gisela Williams op de website van Wall Street Journal.

Racisme in Nederland

Monsieur Cannibale is een attractie waarbij volgens de Efteling-website een ‘vriendelijke Efteling-kok’ mensen in zijn grote kookpotten laat verdwijnen. De attractie staat al 25 jaar in het attractiepark.

De opmerking van de Amerikaanse verslaggever is de zoveelste de afgelopen tijd over racisme in Nederland. Na Zwarte Piet en grappig bedoelde opmerkingen van presentatoren Daphne Bunskoek, Jack Spijkerman en Gordon, blijkt nu de Efteling te interpreteren als een racistisch amusementspark.

Wat racistisch is of niet maakt de ‘witte’ Nederlander niet meer in z’n eentje uit

‘In de multi-etnische samenleving die Nederland is geworden, is het een feit dat iedereen op gelijke voet wil kunnen meepraten over ‘onze’ tradities. Dat is voor sommigen pijnlijk, maar immigratie verandert de samenleving nu eenmaal,’ schrijft Gertjan van Schoonhoven. Lees zijn commentaar

De woordvoerder van de Efteling reageert bij de Telegraaf op de aantijgingen: ‘We maken in ons park uitvergrotingen van karakters uit verhalen, mythes en sages. We generaliseren niet, we beelden alleen deze karakters uit. Wij denken dus ook niet dat alle stiefmoeders slechte mensen zijn, zoals bij Sneeuwwitje, of dat alle mensen met obesitas veel papier eten, zoals Holle Bolle Gijs.’

Onderstaande video komt uit de begindagen van Monsieur Cannibale