Wie maken er kans op een Oscar? De winnaars volgens Google

De Oscars worden zondag uitgereikt in Los Angeles en zoals gebruikelijk wordt er veel gespeculeerd over wie er met de felbegeerde filmprijs naar huis gaan. Google wilde dat ook weten en heeft onderzoek gedaan.

Op basis van pieken in het zoekverkeer gerelateerd aan de Oscars en het analyseren van wereldwijde trends in zoekopdrachten heeft de zoekmachine een lijst met potentiële winnaars samengesteld. Hier volgen de winnaars in de belangrijkste categorieën.

Beste Film

De genomineerden in deze categorie: The Wolf of Wall Street, American Hustle, Captain Philips, Dallas Buyers Club, Gravity, Her, Nebraska, Philomena en 12 Years a Slave.

The Wolf of Wall Street staat bovenaan in de Google-zoeklijsten en komt dus naar voren als winnaar. De film van regisseur Martin Scorsese is genomineerd in vijf categorieën en kreeg wereldwijd veel aandacht. Of de film ook echt gaat winnen, is nog maar de vraag. Grote kanshebber is 12 Years a Slave (foto screenshot YouTube).

Beste Acteur

De genomineerden in deze categorie: Leonardo DiCaprio (The Wolf of Wall Street), Christian Bale (American Hustle), Bruce Dern (Nebraska), Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) en Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club)

Hij is al drie keer genomineerd voor een Oscar maar heeft nog nooit gewonnen: Leonardo DiCaprio. Als de zoekers op Google het voor het zeggen zouden hebben, zou hij de Oscar krijgen voor beste mannelijke hoofdrol. DiCaprio speelt beurshandelaar Jordan Belfort in The Wolf of Wall Street (foto EPA).

Beste Actrice

De genomineerden in deze categorie zijn: Cate Blanchett (Blue Jasmine), Sandra Bullock, Judi Dench (Philomena), Amy Adams (American Hustle) en Meryl Streep (August: Osage County).

Bullock, die al eerder een Oscar won, zou volgens Google ook dit keer gaan winnen. In Gravity speelt ze een astronaut die alleen haar weg terug naar de aarde moet vinden (foto screenshot YouTube).

Beste mannelijke bijrol

De genomineerden in deze categorie zijn: Barkhad Abdi (Captain Philips), Bradley Cooper (American Hustle), Jared Leto (Dallas Buyers Club), Michael Fassbender (12 Years a Slave) en Jonah Hill (The Wolf Street).

Jared Leto is niet alleen een winnaar op basis van Google-zoektermen, ook experts denken dat hij een goede kans maakt. In Dallas Buyers Club zet hij op indrukwekkende wijze een transseksueel neer die lijdt aan aids (foto screenshot YouTube).

Beste vrouwelijke bijrol

De genomineerden in deze categorie zijn: Sally Wakins (Blue Jasmine), Lupita Nyong’o (12 Years a Slave), Julia Roberts (August: Osage County), Jennifer Lawrence (American Hustle) en June Squibb (Nebraska).

De vrolijke Jennifer Lawrence is een publiekslieveling en dat blijkt ook uit de analyse van Google. Vorig jaar zag de hele wereld hoe ze onderweg naar het podium struikelde over haar jurk (foto screenshot YouTube).

Beste Regie

De genomineerden in deze categorie zijn: David O. Russell (American Hustle), Alfonso Cuarón (Gravity), Alexander Payne (Nebraska), Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street) en Steve McQueen (12 Years a Slave).

En wederom is The Wolf of Wall Street van Scorsese de winnaar op basis van de Google-gegevens. Dit terwijl Cuarón en McQueen favoriet zijn in deze categorie.

