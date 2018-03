Woody Allen over beschuldigingen misbruik: ‘niet waar en schandalig’

De aantijgingen van Dylan Farrow (28), de geadopteerde dochter van filmmaker en acteur Woody Allen, over haar vader die haar seksueel zou hebben misbruikt, zijn ‘niet waar’ en ‘schandalig’.

Via zijn advocaat laat Allen weten het ‘tragisch’ te vinden dat het verhaal weer in de publiciteit komt, terwijl hij twintig jaar geleden al is vrijgesproken.

Ook schrijft Allen dat noch hijzelf noch zijn dochter schuldig is aan Farrows leed en wijst hij zijn ex-vrouw Mia Farrow als schuldige aan. Zij zou het verhaal hebben verzonnen uit wraak. Allen komt later met een uitgebreide verklaring.

Openbaarheid

In een open brief aan The New York Times sprak Farrow voor het eerst openlijk over het vermeende misbruik. De filmmaker zou haar hebben misbruikt toen ze zeven jaar oud was.

De eerste berichten over het misbruik kwamen rond 1993 al naar buiten. Allen moest destijds voor de rechter verschijnen, maar werd niet veroordeeld wegens gebrek aan bewijs. Bovendien wilde de rechter Farrow ‘beschermen en haar het trauma van een openbare getuigenis in een proces besparen’.

Hoewel Farrow nooit eerder zelf in de media over de zaak heeft gesproken, besloot ze er nu mee in de openbaarheid te treden omdat ze zich ergert aan de ophemeling van haar adoptievader in Hollywood.

